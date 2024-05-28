Разметку почти 5 тыс пешеходных переходов восстановили на дорогах Подмосковья

Дорожные службы Московской области завершают второй цикл работ в рамках летнего содержания. Особое внимание в этом цикле уделяют восстановлению разметки на муниципальных и региональных дорогах — уже обновили разметку почти 5 тыс. пешеходных переходов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники ежедневно приводят в порядок проезжую часть и полосы отвода. В рамках второго цикла вымыли 28 тыс. км проезжей части и 5 тыс. км тротуаров, а также убрали мусор на протяжении 32 тыс. км полосы отвода. Также проводят ямочный ремонт, чинят ограждения и дорожные знаки, светофоры, линии освещения для обеспечения комфорта и безопасности участников движения. В период пиковых температур будут проводить аэрацию, чтобы охладить поверхность дорожного полотна», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Еще в мае дорожники провели окос травы на протяжении 19 тыс. км полосы отвода и вымыли 1,6 тыс. км ограждений, а также восстановили 3,5 тыс. км линейной разметки с использованием дорожной эмали, холодного и горячего пластика.

Дорожные службы региона в апреле перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.