Расписание поездов «Аэроэкспресс» в Шереметьево изменится с 25 июня по 31 июля

С 25 июня по 31 июля изменится расписание поездов «Аэроэкспресс» в направлении аэропорта Шереметьево. Некоторые рейсы отменены. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Добраться в аэропорт Шереметьево также можно на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино».

Пассажирам нужно заранее планировать свои поездки.

Узнать актуальную информацию о расписании движения поездов и экспресс-автобусов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефону горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.