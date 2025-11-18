Расписание ряда пригородных поездов Казанского направления изменят с 21 ноября

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД, в том числе МЦД-3, изменится с 21 ноября в связи работами по переключению на цифровую систему управления движением станции Москва-Пассажирская-Казанская. Работы будут проводиться в два этапа. Всего железнодорожникам предстоит переключить 152 стрелочных перевода и 186 светофоров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Первое технологическое «окно» назначено с 12:00 21 ноября до 5:30 23 ноября. В этот период планируется переключить 1 и 2 главные, а также парковые пути. В связи с этим внесены существенные изменения в расписание: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Ряд пригородных поездов будут курсировать по укороченному маршруту — от/до Перово, с обеспечением транспортной доступности станции метро Выхино, а также от/до станции Люберцы-1. 22 ноября с 14:00 до 20:00 ограничено движение на МЦД-3.

Также некоторые изменения в расписании сохранятся до следующих выходных, а 28–30 ноября будут проведены работы по переключению 3 и 4 главных путей.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.