Расписание ряда пригородных поездов Казанского направления изменится с 14 января

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих по Казанскому направлению, изменится с 14 января в связи с модернизацией объектов энергообеспечения на двух участках. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, 14, 23 и 28 января работы пройдут на перегоне Дивово — Рыбное в технологические «окна» с 07:40 до 10:40. Это отразится на расписании: у некоторых электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Голутвин, Москва-Пассажирская-Казанская, а также Ряжск — Рязань-2 изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

Пригородные поезда № 6005 и № 6012 сообщением Рязань-1 — Дивово и обратно будут выведены из расписания.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.