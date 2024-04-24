Расписание ряда поездов Ярославского направления МЖД изменится в мае

Расписание некоторых пригородных поездов Ярославского направления МЖД изменится в мае в связи с проведением капремонта пути на перегоне Коромыслово — Козьмодемьянск Северной железной дороги, которая граничит со столичной магистралью. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Технологические «окна» назначены на 2-3, 6-7, 13-14, 16-17, 20-21, 23-24, 27-28, 30–31 мая, а также 3-4, 6–7 июня.

На период работ внесены корректировки в расписание пригородных поездов: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько поездов проследуют по укороченному маршруту, ряд электричек, курсирующих между Москвой и станциями Александров, Болшево, Пушкино, Мытищи и Сергиев Посад, временно выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.