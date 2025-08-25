Расписание ряда пригородных поездов двух направлений МЖД изменится с 25 августа

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского и Савеловского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, изменится с 25 августа в связи с проведением ремонтно-путевых работ на станции Куровская и перегоне Гжель — Куровская, а также продолжением строительства нового остановочного пункта Петровско-Разумовская. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Так, на станции Куровская 25 августа технологическое «окно» назначено с 6:40 до 16:40, а на перегоне Гжель — Куровская 25–26 августа с 10:00 до 14:00. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям в реверсивном режиме, что отразится на расписании. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, несколько электричек проследует по укороченным маршрутам, ряд поездов временно выведены из расписания.

На остановочном пункте Петровско-Разумовская продолжатся работы по остеклению конкорса. Они будут проводиться 29–30 августа с 23:30 до 5:30. В этот период будет временно приостанавливаться движение по 1 пути. В связи с этим у некоторых поездов, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, изменится время отправления или прибытия, часть электричек проследует по укороченным маршрутам, ряд поездов выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.