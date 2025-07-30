Расписание ряда пригородных поездов 4 направлений МЖД изменится в августе

Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского, Савеловского, Горьковского и Казанского направлений, в том числе МЦД-1, МЦД-4 и МЦД-3, изменится в августе в связи с продолжением работ по развитию инфраструктуры на станциях Москва-Сити (бывшая Тестовская), Железнодорожная, перегоне Люберцы-1 — Быково, а также строительством нового остановочного пункта Петровско-Разумовская. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, для проведения работ на Белорусском и Савеловском направлениях, где реконструируется станция Москва-Сити и возводится Петровско-Разумовская, технологические «окна» назначены в течение всего месяца преимущественно в ночные часы в интервале с 1:55 до 4:55, на период которых будут временно закрываться для движения 1 и 2 пути на станции Фили, а также на перегонах Москва-Пассажирская-Смоленская-Фили, Бескудниково — Москва-Бутырская. Движение поездов на участке от станции Бескудниково до Кунцево-1 организуется по соседним путям, что отразится на расписании.

В частности, у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, несколько электричек выведены из расписания.

На станции Железнодорожная в августе продолжатся работы по строительству северного вестибюля конкорса и платформ. В основном они будут проводиться в ночное время. На период работ 2-3, 9-10, 16–17 августа будет приостанавливаться движение поездов по двум путям, предназначенным для следования поездов в сторону области. По одному из них — на двое суток с 23:40 до 23:40, а по-другому — в дневные часы — с 10:10 до 15:10.

В этот период движение организуется по соседним путям. В связи с этим в расписание пригородных электропоездов внесены изменения. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, 6 электричек проследуют по укороченному маршруту, 7 временно выведены из расписания.

На перегоне Люберцы-1 — Быково работы будут проводиться 2-3, 9-10, 16-17, 23–24 августа с 22:50 до 10:50, на период которых поочередно будут закрываться 1 и 2 пути. Движением поездов организуется по соседним путям. Обращаем внимание пассажиров, что в расписание внесены существенные корректировки: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, несколько электричек проследуют по укороченным маршрутам, ряд поездов выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.