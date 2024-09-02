Расписание ряда пригородных поездов 4 направлений МЖД изменится со 2 сентября

Расписание некоторых пригородных поездов Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений МЖД, в том числе МЦД-2, МЦД-1 и аэроэкспрессов, изменится со 2 сентября в связи с развитием инфраструктуры на станции Царицыно, Можайск, а также на перегонах Талдом — Каналстрой и Москва-Бутырская — Бескудниково. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, на станции Царицыно, где продолжается строительство подземного перехода, технологические «окна» назначены 2-3, 16–21 сентября с 15:00 до 18:50. Для проведения работ будет временно приостанавливаться движение по 3 главному пути станции, а поезда будут следовать по соседним путям, что отразится на графике. В частности, у некоторых поездов изменится время прибытия, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, несколько поездов МЦД-2 выведут из графика.

На станции Можайск со 2 по 13 сентября в интервале с 13:20 до 15:30 продолжатся работы по модернизации объектов энергообеспечения, что также отразится на расписании некоторых пригородных поездов дальних маршрутов.

На перегоне Талдом — Каналстрой в течение месяца — со 2 по 30 сентября, в будние дни, в интервале с 9:40 до 14:00, — будут вестись работы по развитию объектов энергообеспечения в рамках проекта по усилению пропускной способности линии к портам северо-запада. На период работ ряд поездов проследует по укороченному маршруту.

Кроме того, продолжатся работы по монтажу металлоконструкций конкорса на строящемся остановочном пункте Петровско-Разумовская, расположенном на перегоне Москва-Бутырская — Бескудниково. На время работ — со 2 по 27 сентября, за исключением выходных дней, с 23:40 до 5:30, — будут поочередно закрываться для движения 1 и 2 главные пути. В связи с этим внесены корректировки в расписание: у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, а также количество остановок, несколько электричек проследуют по укороченным маршрутам, часть поездов выведены из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.