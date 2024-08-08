Расписание ряда поездов Ленинградского направления изменится с 12 по 15 августа
Фото - © МТППК
С 12 по 15 августа для проведения работ по модернизации и обновлению железнодорожной инфраструктуры скорректировано расписание движения пригородных поездов на Ленинградском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.
На участках Москва — Клин, Москва — Подсолнечная, Москва — Зеленоград-Крюково и Москва — Тверь часть пригородных поездов в указанный период будет отменена на всем маршруте, часть — проследует с отменой остановок.
12 и 13 августа по маршруту Москва — Тверь назначен дополнительный поезд.
С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.
Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.