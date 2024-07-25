Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД, в том числе МЦД-4, изменится в конце июля — начале августа в связи с ремонтными работами на перегоне Нижегородская — Кусково и станции Кусково. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Так, технологические «окна» назначены с 23:10 27 июля до 23:10 28 июля, в те же часы 3–4 августа, по выходным дням, чтобы сохранить объемы движения в будни. В этот период железнодорожники проведут капитальный ремонт 2 км пути: демонтируют старую рельсошпальную решетку и уложат новую, проведут очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку и сварку пути.

Движение поездов на перегоне будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены изменения в расписание: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, часть поездов проследуют по укороченному маршруту, несколько электричек выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.