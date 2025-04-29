Расписание пригородных поездов семи направлений МЖД изменится в мае

Расписание некоторых пригородных поездов Киевского, Горьковского, Павелецкого, Белорусского, Савеловского, Рижского и Курского направлений МЖД изменится в мае в связи с развитием инфраструктуры на станциях Беговая и Железнодорожная, строительством нового остановочного пункта Петровско-Разумовская, ремонтно-путевыми работами на перегонах Павловский Посад — Фрязево, Бирюлево-Товарная — Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Кроме того, на станциях Железнодорожная и Купавна будут проводиться работы по обновлению программного обеспечения системы управления движением. На участке Москва-Рижская — Подмосковная продолжится строительство двухпутного путепровода для развития городской дорожной сети.

Так, технологические «окна» на станции Беговая назначены с 1:00 1 мая до 1:30 5 мая. На период работ будет поочередно приостанавливаться движение поездов по путям, предназначенным для следования поездов МЦД-4. На участках Павловский Посад — Фрязево, Купавна — Железнодорожная работы будут проводиться с 00:20 1 мая до 0:35 5 мая, в те же часы 8–12 мая. В этот период движение на участках организуется в реверсивном режиме. В связи с этим в расписание пригородных электропоездов внесены существенные корректировки. В частности, поезда МЦД-4 станут курсировать из Апрелевки до Солнечной и обратно, а из Железнодорожной до Поклонной и обратно, интервалы движения будут увеличены. Электрички дальних маршрутов (до Владимира, Петушков) станут отправляться и прибывать на станции Площадь трех вокзалов и Нижегородская. Кроме того, у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд электричек выведены из расписания.

В течение месяца на строящемся остановочном пункте Петровско-Разумовская в интервале с 1:10 до 5:30 продолжится монтаж фасадов конкорса, а на участке Москва-Рижская — Подмосковная с 2:00 до 5:00 — строительство путепровода. На время работ движение поездов организуется в реверсивном режиме, что также отразится на расписании пригородных поездов.

На перегоне Бирюлево-Товарная — Домодедово продолжится капитальный ремонт 1 главного пути с 2:20 3 мая до 2:20 5 мая, в те же часы 10-12, 17-19, 24-26, 26-28, 31 мая-1 июня. На время работ движение на участке организуется по соседнему пути в обе стороны. В связи с этим внесены существенные изменения в расписание пригородных поездов, в том числе аэроэкспрессов. Так, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, ряд поездов временно выведен из расписания. У аэроэкспрессов увеличится интервал движения до 1 часа. На участке Домодедово — Аэропорт-Домодедово назначено 16 пар дополнительных поездов.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.