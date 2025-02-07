Расписание пригородных поездов Савеловского направления изменится в феврале

В феврале изменится расписание некоторых пригородных поездов дальних маршрутов Савеловского направления. Это связано с развитием инфраструктуры на участках Дмитров — Савелово, Дубна — Большая Волга, Яхрома — Икша, где будут проводиться работы по усилению объектов энергоснабжения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Так, на участке Дмитров — Савелово на ранее построенных разъездах на остановочных пунктах Власово, Лебзино и Орудьево в течение февраля в утренние и дневные часы будут проходить работы по обустройству объектов энергообеспечения.

Также плановый ремонт контактной сети пройдет на участках Дубна — Большая Волга, Икша — Яхрома.

Работа будет проводиться в утренние и дневные часы. В связи с этим внесены корректировки в расписание движения поездов, у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Несколько поездов выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.