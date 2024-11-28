Расписание пригородных поездов пяти направлений изменится в ноябре и декабре

Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, Горьковского и Киевского, включая МЦД-4, а также Казанского направлений изменится в конце ноября — декабре в связи с развитием инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Белорусское направление

На остановочном пункте Тестовская 2–13 декабря в будние дни с 1:55 до 5:55 продолжатся работы по реконструкции пассажирской инфраструктуры. На период работ будет поочередно приостанавливаться движение по 1 и 2 пути на участке Фили — Москва-Бутырская, что также отразится на расписании — у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок, часть поездов проследуют по укороченным маршрутам, несколько электричек выведены из графика.

На станции Можайск 1,7, 8, 14 декабря с 13:15 до 15:25 будут проводиться работы по модернизации объектов энергообеспечения, что повлияет на расписание поездов дальних маршрутов.

Савеловское направление

На строящемся остановочном пункте Петровско-Разумовская, где продолжается монтаж конструкций конкорса, технологические «окна» назначены с 23:00 30 ноября до 7:00 1 декабря, в те же часы 13–14 декабря. На время работ временно будет приостанавливаться движение поездов по 1 пути перегона Москва-Бутырская — Бескудниково, пропуск поездов организуется по соседним путям. В связи с этим внесены изменения в расписание: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, часть поездов выведены из графика.

На участке Каналстрой-Вербилки работы усилению объектов энергообеспечения будут вестись в будние дни, 2–13 декабря, в дневное время — с 9:50 до 13:50. Движение поездов на перегоне будет приостанавливаться, что повлияет на расписание — несколько электричек проследует по укороченным маршрутам — от или до станции Лобня.

Горьковское направление

На станции Железнодорожная продолжится строительство конкорса и новой платформы, технологические «окна» назначены с 23:40 29 ноября до 23:40 1 декабря, в те же часы 6–8 декабря. На перегоне Москва-Пассажирская-Курская — Нижегородская работы по развитию объектов энергообеспечения запланированы 30 ноября — 1 декабря, 7–8 декабря с 00:00 до 5:00, а на станции Электросталь — 3, 4, 9, 10, 12, 13 декабря с 1:10 до 4:10. Это также отразится на графике: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок, часть электричек станут следовать по укороченным маршрутам, несколько поездов выведены из расписания.

Киевское направление

На участке Солнечная — Лесной городок 29 ноября — 1 декабря, а также 6–8 декабря с 22:30 до 6:10 будут вестись ремонтно-путевые работы на 1 главном пути. Движение поездов организовано по соседним путям. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок, часть поездов проследует по укороченным маршрутам, несколько электричек выведены из графика.

Казанское направление

На перегоне Москва-Перово технологические «окна» для проведения ремонтно-путевых работ запланированы с 23:10 29 декабря до 6:40 30 декабря, в те же часы 30 ноября — 1 декабря, 6-7, 7–8 декабря. На участке Бронницы — Фаустово модернизация контактной сети будут проводиться 3-6, 10–13 декабря с 11:55 до 14:25. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок, ряд электричек проследует по укороченному маршруту, несколько поездов выведены из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.