Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 15 июня

На Ленинградском направлении 15-17 и 22–24 июня, с 29 июня по 1 июля изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

В связи с производством работ по модернизации инфраструктуры на участке между станциями Сходня и Химки изменится расписание движения пригородных поездов: с 6:50 15 июня по 6:50 17 июня; с 6:50 22 июня по 6:50 24 июня; с 6:50 29 июня по 6:50 1 июля.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково будут отменены: в сторону центра со станции Зеленоград-Крюково с 23:51 до утра; из центра в сторону станции Зеленоград-Крюково с 22:55 до утра.

Часть поездов из Твери и Конакова проследуют только от/до Зеленограда-Крюково, часть будет отменена. Интервалы движения будут увеличены до 30 минут. Также часть пригородных поездов на участках Тверь — Бологое, Тверь — Торжок и Бологое — Угловка будет ходить по измененному расписанию.

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте РЖД в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.