Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 15 декабря

С 15 декабря пригородные поезда Ленинградского направления будут следовать по новому графику движения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

В расписании на 2024/2025 годы предусмотрено курсирование 253 пары поездов в будние дни и 258 пар по выходным дням на участке МЦД-3 Москва — Зеленоград-Крюково — Москва.

Время отправления/прибытия некоторых пригородных электропоездов изменится с учетом нового графика движения.

С расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК», на сайте компании в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.