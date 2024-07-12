Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 12 июля

В связи с производством ремонтных работ по модернизации инфраструктуры на участке между Зеленоградом-Крюково и Ленинградским вокзалом с 12 июля по 31 июля изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково будут отменены: в сторону Москвы со станции Зеленоград-Крюково в будние дни (с 0:22 до утра) в выходные дни (с 23:57 до утра); из Москвы в сторону станции Зеленоград-Крюково в будние дни (с 23:32 до утра) в выходные дни (с 00:25 до утра).

В будние дни интервалы движения увеличены: после 21:00 — до 20 минут, после 23:00 — до 40 минут, утром до 6:00 — от 15 до 30 минут.

В выходные дни интервалы движения увеличены до 30 минут.

Следить за расписанием поездов можно на сайте МТППК или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Пассажирам нужно быть внимательными и планировать поездки заранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.