Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится 4–12 июля

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В связи с производством работ по организации пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково — Раменское (МЦД-3) с 4 по 11 июля изменится расписание движения некоторых пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

С 4 по 12 июля изменится расписание некоторых пригородных поездов Ленинградского направления, часть поездов из Твери и Конаково ГРЭС проследуют только от/до Зеленоград-Крюково, часть будет отменена.

Также часть пригородных поездов на участках Тверь — Бологое, Тверь — Торжок будет ходить по измененному расписанию.

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам».

Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.