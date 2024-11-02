Расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений изменят в ноябре

Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, в том числе МЦД-2, изменится в ноябре в связи с развитием инфраструктуры на перегоне Москва-Рижская — Подмосковная, а также на станции Царицыно. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, на станции Царицыно с 2:00 3 ноября до 2:00 5 ноября будут проводиться работы по установке специальных инженерных конструкций. Это необходимо для обеспечения безопасности движения в зоне строительства подземного тоннеля.

На период работ временно будет приостанавливаться движение на участке 9 пути станции. Движение поездов организуется по соседним путям. В связи с этим внесены корректировки в расписание: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, ряд поездов МЦД-2 из Нахабино проследует от/до Курского вокзала, из Подольска — от/до Красного Строителя.

На перегоне Москва-Рижская — Подмосковная с 2:00 9 ноября до 2:00 11 ноября запланировано переключение 1 главного пути. Для этого железнодорожники демонтируют участок пути протяженностью 200 метров и уложат новый длиной 452 м, проведут выправку и балластировку пути. Переключение 2 главного пути будет проводиться 16–18 ноября. Это связано с началом строительства путепровода через перспективную улично-дорожную сеть.

Параллельно 9–10 ноября с 1:15 до 7:15 железнодорожники уложат стрелочный перевод на станции Царицыно. Движение поездов в этот период организуется по соседним путям. В связи с этим внесены существенные изменения в расписание: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок, часть поездов проследует по укороченному маршруту, ряд электричек выведены из графика. Поезда МЦД со стороны Нахабино станут курсировать до/от Стрешнево, из Подольска до/от Курского вокзала.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.