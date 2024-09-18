Расписание пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится с 23 сентября

Расписание некоторых пригородных поездов Черустинской ветви Казанского направления МЖД изменится с 23 сентября по 18 октября в связи с проведением капитального ремонта 2 главного пути на участке Куровская — Авсюнино. Всего планируется обновить 11,8 км пути, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Работы будут проводить по технологии «закрытого перегона», что позволяет сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем ремонта. 24-часовые технологические «окна» назначены с 2:30 23 сентября до 2:30 24 сентября, а далее в те же часы, с чередованием через два дня, за исключением выходных. Это позволит обеспечить пропуск грузовых составов в период работ. Железнодорожники проведут полный цикл ремонтно-путевых работ: глубокую очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку, укладку и сварку пути. Для проведения работ подготовлены необходимые материалы, в том числе 18,4 тыс. куб. метров щебня, и техника: щебнеочистительные машины, укладочные краны, выправочно-подбивочно-отделочные и рельсосварочные машины.

На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям, в реверсивном режиме.

Обращаем внимание пассажиров, что в расписание пригородных поездов внесены корректировки: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек проследует по укороченному маршруту, ряд поездов выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.