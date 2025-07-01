Расписание пригородных поездов Горьковского направления и МЦД-4 изменится с 1 июля

Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления, в том числе МЦД-4, изменится с 1 июля в связи с развитием инфраструктуры на станции Железнодорожная. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Так, технологические «окна» на станции Железнодорожная назначены с 1 по 31 июля в ночное время с 01:20 до 04:20 для продолжения строительства северного вестибюля конкорса, а также отделочных работ платформы № 3. Также, в эти часы железнодорожники проведут модернизацию контакной сети.

На период работ будет приостанавливаться движение поездов по одному пути, предназначенныму для следования поездов в сторону области. В связи с этим в расписание пригородных электропоездов внесены изменения. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, часть составов временно выведена из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.