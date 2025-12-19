Расписание пригородных поездов двух направлений МЖД изменится 20-21 декабря

С 23:00 субботы до 6:25 воскресенья для инфраструктурных работ на участке Внуково — Поклонная будет скорректирован график движения пригородных поездов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В указанное время будут закрыты все пути на данном участке.

На Киевском направлении последний поезд МЦД в сторону Апрелевки отправится со всеми остановкам в 22:09 (время по Белорусскому вокзалу), последний поезд дальнего пригорода — в 22:28 с Минской.

Часть рейсов со стороны Апрелевки будут укорочены до/от Внуково и Лесного городка, со стороны Железнодорожной — до/от станции Поклонная.

У части поездов скорректирован набор остановок.

Первый поезд МЦД со стороны Апрелевки со всеми остановками отправится в 6:07 (время по Апрелевке). До этого времени поезда будут следовать в сторону Москвы без остановок на участке от Лесного городка до Кутузовской.

На Горьковском направлении интервалы движения в период закрытия частично увеличены до 20 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.