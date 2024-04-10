Расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в апреле

Изменения в расписании некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД запланированы на 10, 13-14 апреля в связи с развитием инфраструктуры на станции Катуар и на участке Дмитров – Каналстрой. С 00:40 до 10:40 10 апреля на станции Катуар провели работы по замене стрелочного перевода, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

В период проведения работ движение поездов будет осуществляться по соседнему пути, что повлияет на график пригородных поездов, включая диаметральные маршруты и аэроэкспрессы. Некоторые поезда могут изменить маршрут или временно быть исключены из расписания.



На участке Дмитров – Каналстрой работы по переключению на цифровую систему управления движением поездов будут проводиться с 15:30 13 апреля до 7:30 14 апреля, что также отразится на расписании.

Московская железная дорога просит пассажиров проявить понимание в отношении проводимых работ и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.



«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», - отметил губернатор.

