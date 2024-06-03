Расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 3 июня

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 3 по 28 июня в связи с развитием инфраструктуры на участке Дмитров — Савелово для усиления грузового движения в обход Москвы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

В этот период будут проводиться работы по модернизации объектов энергообеспечения, а также укладка второго пути и двух стрелочных переводов для формирования разъезда в Лебзино. Технологические «окна» назначены в будние дни в интервале с 9:30 до 15:30.

Пассажирам нужно обратить внимание, что на период работ на перегоне будет временно приостанавливаться движение поездов. В связи с этим внесены корректировки в расписание: несколько поездов проследуют по укороченным маршрутам.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.