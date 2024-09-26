Расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений изменится в октябре

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского направления изменится в октябре в связи с развитием инфраструктуры на однопутных перегонах Талдом — Савелово и Дмитров — Каналстрой для усиления пропускной способности линии к портам северо-запада. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Так, технологические «окна» назначены в дневное время в будние дни: с 1 по 11 октября с 10:30 до 14:30 работы будут проводиться на участке Талдом — Савелово, а с 14 по 31 октября с 9:30 до 13:30 — на перегоне Дмитров — Каналстрой.

На время работ движение поездов будет временно приостанавливаться. В связи с этим ряд пригородных поездов проследует по укороченному маршруту — от или до станции Лобня.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.