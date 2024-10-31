В связи с производством работ по капитальному ремонту пути на перегоне Нелидово — Подсосенка с 1 по 26 ноября 2024 года изменится расписание в движении пригородных поездов на участке Ржев-Балтийский — Великие Луки. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Часть поездов на участке Ржев-Балтийский — Великие Луки — Ржев-Балтийский будет отменена на всем маршруте, а часть — проследует с отменой остановок.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.