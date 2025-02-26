Расписание поездов на МЦД-3 и Казанском направлении изменится в марте

В марте для работ по модернизации инфраструктуры на участке Люберцы — Быково, станциях Ховрино и Зеленоград-Крюково будет скорректирован график движения поездов на МЦД-3 и Казанском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По будням в течение всего марта, а также 1 и 8–9 марта будут закрываться главные пути на участках Люберцы — Быково, Химки — Ховрино и на станции Зеленоград-Крюково.

По станции Митьково сокращен режим работы. В сторону Зеленограда-Крюково последний поезд отправится в 0:02 (1 марта — в 0:32), первый — в 6:12 (1 марта — в 6:22). В сторону Ипподрома последние поезда отправятся в 00:23, первый — в 5:43.

На Казанском направлении с начала движения и до 7:00 (1 марта — в течение дня) интервалы движения будут частично увеличены до 15-20 минут, после 23:00 — до 30 минут. Часть электропоездов проследует укороченными маршрутами от/до станций Быково, Люберцы. У части поездов дальнего пригорода изменено расписание и скорректированы остановки.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.