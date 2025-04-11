Расписание поездов на МЦД-3 и Казанском направлении изменится 11–14 апреля

11–14 апреля для работ по модернизации инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково будет скорректирован график движения поездов на D3 и Казанском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 23:00 11 апреля до 5:00 14 апреля будет закрыта часть путей на станции Зеленоград-Крюково.

Сокращен режим работы диаметральных поездов.

По станции Митьково:

12 и 13 апреля в сторону Зеленограда-Крюково последний поезд отправится в 0:22 вместо 1:12, первый поезд — в 6:12 вместо 5:42.

12 и 13 апреля в сторону Ипподрома — в 00:03 вместо 1:03 и в 5:53 вместо 5:33 соответственно.

На Казанском направлении в течение дня интервалы движения поездов будут частично увеличены до 15 минут, после 23:00 — до 20 минут. Часть поездов проследует укороченными маршрутами от/до Быково, Люберец, у части в дальнем пригороде изменено расписание и скорректирован набор остановок

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.