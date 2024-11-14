Расписание поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменят 16–18 ноября

С 2:00 16 ноября до 2:00 18 ноября для работ по переключению пути на участке от станции Гражданская до станции Дмитровская будет скорректирован график движения пригородных поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В указанное время будет закрыт 2 главный путь (на Подольск) от Дмитровской до Гражданской и 2 главный путь на станции Царицыно (у деревянной временной платформы).

Часть поездов МЦД-2 выведена из расписания. На участке от Курского вокзала до Стрешнево интервалы движения увеличены до 1 часа 20 мин.

На Рижском направлении

Интервалы движения на участке от Нахабино до Стрешнево увеличатся до 40 минут. Часть поездов со стороны Нахабино проследуют от/до Стрешнево, Трикотажной. На станциях Гражданская, Дмитровская изменится схема посадки — поезда в обе стороны проследуют по пути на Нахабино (путь на Подольск будет закрыт).

На Курском направлении

В выходные дни интервал движения увеличен до 1 часа. Часть поездов проследует укороченным маршрутом только до Курского вокзала.

Из-за работ на станции Царицыно утром с начала движения и до 7:30 часть поездов на Москву проследуют без остановки на станциях Покровское, Царицыно, Москворечье, Курьяново.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.