Расписание поездов Ленинградского направления в Подмосковье изменится с 15 февраля

С 15 февраля по 23 марта на Ленинградском направлении изменится расписание пригородных поездов и поездов МЦД-3 из-за модернизации станции Зеленоград-Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В период с 15 февраля по 23 марта на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги будут проводиться ремонтные работы по модернизации инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково. В связи с этим изменится расписание движения пригородных поездов и поездов МЦД-3.

Часть поездов МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Останкино – Зеленоград-Крюково будет отменена на всем маршруте. В ночные часы с 23:00 до 04:30 интервалы движения поездов увеличатся до 30 минут.

Некоторые пригородные поезда на участке Москва – Тверь – Москва также будут отменены полностью, часть проследует по укороченному маршруту, а другие поезда будут отправляться по измененному расписанию.

Актуальное расписание размещено на информационных стендах станций, на сайте компании в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.