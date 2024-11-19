Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится 23 и 24 ноября

В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской ЖД 23 и 24 ноября 2024 года изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Москва — Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, некоторые поезда будут отменены.

Часть поездов на участке Клин — Москва будет отменена на всем маршруте, часть — проследует с отменой остановок.

С изменениями расписания движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТППК» и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.