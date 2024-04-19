Расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится с 28 апреля

Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, а также МЦД-2 изменится 28–29 апреля, 4–6 мая в связи с проведением капитального ремонта 1 главного пути на участке Москва-Товарная-Курская — Люблино Сортировочное. Всего в ходе ремонтно-путевой кампании здесь планируется обновить 6,1 км пути, уложить новый стрелочный перевод. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Технологические «окна» назначены по выходным дням, когда пассажиропоток минимален. Так, в апреле работы будут проводиться в течение 26 часов, с 2:00 28 апреля до 4:00 29 апреля, в мае — в период 48-часового технологического «окна» с 2:00 4 мая до 2:00 6 мая. За этот период планируется уложить 1,6 км бесстыкового пути. Работы будут вестись по технологии «закрытого перегона», что позволит сконцентрировать ресурсы и выполнить большие объемы работ за короткий период времени.

Железнодорожники проведут полный цикл ремонтно-путевых работ: демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой, очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку пути, а также сварку бесстыкового пути. Для этого подготовлены необходимые материалы, в том числе 2,3 тыс. куб. метров щебня. Во время ремонта будет задействована специализированная техника, в том числе, укладочные краны, машины глубокой очистки щебеночного балласта, выправочные комплексы, хоппер-дозаторы и путевая рельсосварочная машина.

На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям в реверсивном режиме. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, ряд электричек проследуют по укороченному маршруту, некоторые поезда временно выведут из расписания.

Поезда МЦД-2 на Курском направлении будут следовать от и до Царицыно и, на Рижском — от и до Курского вокзала. Также до Царицыно и Курского вокзала проследуют некоторые пригородные поезда дальних маршрутов.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.