Расписание поездов Курского и Рижского направлений изменится 2–4 августа

2–4 августа для работ по переключению 2 главного пути на новую ось на участке от Курского вокзала до станции Москва-Товарная будет скорректирован график движения пригородных поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Центральную ППК».

С 1:20 2 августа до 5:20 4 августа будет закрыт путь на Москву на участке между Курским вокзалом и станцией Печатники.

В выходные дни при составлении маршрутов рекомендуется пользоваться станцией Царицыно и другими видами транспорта, особенно в пиковые часы.

На Курском направлении большая часть поездов выведена из расписания. Электропоезда со стороны Подольска преимущественно будут курсировать укороченными маршрутами от/до Царицыно, Покровского, Курьяново.

На Рижском направлении большая часть поездов со стороны Нахабино проследуют от/до Курского вокзала, станции Красный Балтиец. Интервал частично увеличен до 40 мин.

Интервал на участке Курский вокзал — Курьяново частично увеличен до 4,5 ч., Курьяново — Царицыно — до 1,5 ч., Царицыно — Подольск — до 30 мин.

Часть поездов в течение дня проследует на участке от Царицыно до Подольска по 3 и 4 путям без остановок на станциях Покровское, Красный строитель, Битца, Бутово, Щербинка, Остафьево, Силикатная.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.