Расписание поездов Курского и Рижского направлений изменится 16 августа

Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений, в том числе МЦД-2, изменится 16 августа в связи с началом строительства временного пешеходного моста на реконструируемом остановочном пункте Перерва. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Технологическое «окно» назначено с 12:10 до 19:50, на время которого будет приостанавливаться движение поездов по 1 и 2 главным путям. В этот период строители произведут монтаж пролетного строения, которое заменит часть старого моста. Это необходимо для освобождения участка для строительства новой островной платформы.

Обращаем внимание пассажиров, что в расписание пригородных поездов внесены существенные изменения. Так, поезда МЦД-2 со стороны Нахабино станут курсировать до Курского вокзала и в обратном направлении, а электрички Рижского направления дальних диаметральных маршрутов — до Люблино. Поезда МЦД-2 со стороны Подольска будут следовать до Царицыно и Покровского и в обратном направлении, а электрички Курского направления дальних маршрутов — до Курьяново. У некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, а также количество остановок, несколько электричек выведены из расписания, ряд поездов проследуют по укороченному маршруту.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.