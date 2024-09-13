Расписание поездов Горьковского направления МЖД изменится 13-15 и 20–22 сентября

Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД, в том числе МЦД-4, изменится 13-15 и 20–22 сентября в связи с переключением на новое местоположение 1 и 2 главных путей на участке Москва-Курская — Нижегородская. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Технологические «окна» длительностью 59 часов назначены с 12:00 13 сентября до 23:00 15 сентября, а также в те же часы 20–22 сентября. В этот период железнодорожники проведут масштабные работы по укладке бесстыкового пути на новые ординаты на участках протяженностью 1,5 км по 1 и 2 главным путям, которые проходят по новым путепроводам (через улицу Рогожский поселок и пути Курского направления). На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, ряд поездов будут курсировать по укороченному маршруту, несколько электричек выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.