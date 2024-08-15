Расписание поездов Большого кольца МЖД изменится с 16 августа из-за ремонта

Расписание некоторых пригородных поездов Большого кольца МЖД изменится с 16 августа в связи с проведением капитального ремонта 2 главного пути на перегоне Детково — Усады-Окружные. Всего будет уложено 15,8 км бесстыкового пути, а также несколько новых стрелочных переводов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Работы будут вестись по технологии «закрытого перегона», что позволяет сконцентрировать ресурсы и выполнить большие объемы работ в сжатые сроки.

Технологические «окна», длительностью 24 часа, назначены 16-17, 19–24 августа, 2-7, 9-12, 16–19 сентября.

Железнодорожники проведут полный цикл ремонтно-путевых работ: демонтаж старой и укладку новой рельсошпальной решетки, глубокую очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку пути, а также укладку бесстыкового пути. Для этого подготовлены необходимые материалы, в том числе 44,7 тыс. куб. метров щебня. В работах будет задействовано 10 единиц специальной техники: разборочные и укладочные краны, щебнеочистительные машины, рельсовозные составы, вагоны хоппер-дозаторы, автотракторная техника.

Движение поездов на период работ будет организовано по одному пути в реверсивном режиме. В связи с этим внесены корректировки в расписание: у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, две электрички будут курсировать по укороченному маршруту, еще две — выведены из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.