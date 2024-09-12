Расписание поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится в выходные

Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, изменится в предстоящие выходные в связи с развитием инфраструктуры на станции Одинцово для технического обслуживания поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Технологические «окна» назначены 13–15 сентября с 23:20 до 6:20. На период работ временно будет приостанавливаться движение по 2 пути на участке Голицыно — Одинцово — Кунцево-1, поезда станут следовать по соседним путям. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, ряд поездов будут курсировать по укороченному маршруту, ряд электричек выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.