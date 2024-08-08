Расписание поездов «Аэроэкспресс» изменится 9–11 августа в Подмосковье

В связи с проведением плановых работ на железной дороге 9–11 августа будет скорректирован график движения поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево и обратно: некоторые рейсы будут следовать от/до Савеловского вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Аэроэкспресс».

9 августа после 22:36 аэроэкспрессы будут отправляться в Шереметьево с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. После 21:00 поезда из аэропорта также проследуют до Савеловской.

10 и 11 августа до полудня поезда «Аэроэкспресс» будут отправляться в аэропорт Шереметьево с Савеловского вокзала, за исключением рейса отправлением в 7:36 с Белорусского вокзала — он проследует по обычному маршруту со всеми остановками. Для рейсов из аэропорта отправлением до 10:00 конечной остановкой также будет Савеловский вокзал.

Остальные рейсы в указанные даты будут следовать по стандартному маршруту из Одинцова со всеми остановками.

Добраться в аэропорт Шереметьево можно на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». Экспресс-автобусы № 1195 отправляются каждые 8 минут и следуют до терминалов В и С по платной трассе без дополнительных остановок в пути. Автобусы № 1195D курсируют каждые 15-20 минут до терминала D также по платной дороге без остановок. Время поездки — 20 минут.

Приобрести билеты можно на сайте «Аэроэкспресс», в мобильном приложении или при посадке у водителя и билетного кассира.

Пассажирам нужно ознакомиться с расписанием перед поездкой. Узнать актуальную информацию о графике движения поездов и экспресс-автобусов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефону горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.