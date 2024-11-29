С 30 ноября по 14 декабря для работ по строительству станций Петровско-Разумовская и Тестовская будет скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

30 ноября/1 декабря, 2/3, ¾, 4/5, 5/6, 13/14 декабря будет закрыт 1 главный путь участка от Савеловского вокзала до станции Бескудниково, в будние дни также будет закрыт 1 путь на станции Фили, поезда от Савеловского вокзала до Кунцевской проследуют по 2 пути (на Лобню).



6/7, 7/8, 9/10, 10/11, 11/12, 12/13 декабря будет закрыт 2 главный путь участка от Савеловского вокзала до станции Бескудниково, а в будние дни также будет закрыт 2 путь на станции Фили. Поезда от Савеловского вокзала до Филей проследуют по 1 пути (на Одинцово).

На время окна поезда будут следовать на участках по одному пути в реверсивном режиме с изменением путей пропуска поездов и пути посадки/высадки пассажиров.

На Савеловском направлении после 19:00 интервал движения частично увеличится до 15 минут, после 23:00 и до окончания движения — до 1 часа, часть поездов дальнего пригорода проследует от/до станций Лобня, Бескудниково.

На Белорусском направлении после 21:00 интервалы увеличатся до 10-15 мин, после 22:00 — до 30-40 минут. Часть поездов в вечернее время проследует от/до Белорусского вокзала.

На Савеловском и Белорусском направлениях до 7:30 утра интервалы движения частично увеличатся до 30-40 минут. На Савеловском и Белорусском у некоторых поездов скорректирован набор остановок и пути пропуска, часть поездов проследует без остановок на станциях Беговая, Тестовская, Дегунино, Сетунь, Немчиновка, Баковка.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.