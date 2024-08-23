Расписание поездов 3 направлений МЖД изменится в конце августа и начале сентября

Расписание некоторых пригородных поездов Павелецкого, Ярославского и Казанского направлений МЖД, в том числе МЦД-3, изменится в конце августа и начале сентября в связи с укладкой стрелочных переводов на станциях Кашира, Бужаниново и Перово. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Так, 26–27 августа с 9:00 до 19:00 железнодорожники уложат два новых стрелочных перевода на станции Кашира Павелецкого направления. На время работ движение поездов будет организовано по соседним путям, что повлияет на расписание: у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, несколько электричек проследуют по укороченным маршрутам, 2 поезда выведены из графика.

26 августа с 10:10 до 20:10 на станции Бужаниново Ярославского направления и Большого кольца МЖД будет производиться замена стрелочного перевода. Для этого временно будет приостанавливаться движение по 3 главному пути, поезда станут следовать по соседним путям. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, две электрички, курсирующие между Москвой и Александровом, выведены из расписания.

4–5 сентября с 22:10 до 8:10 запланированы работы по замене стрелочного перевода на станции Перово, в связи с чем внесены корректировки в расписание. В частности, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок, несколько поездов проследует по укороченным маршрутам, ряд электричек выведены из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.