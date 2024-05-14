Расписание Киевского и Белорусского направлений изменится во второй половине мая

Расписание некоторых пригородных поездов Киевского и Белорусского направлений МЖД, а также МЦД-4, МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится во второй половине мая в связи с развитием инфраструктуры на станции Очаково и перегоне Москва-Бутырская — Фили. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

На Киевском направлении на станции Очаково 17–19 мая с 22:35 до 8:35 железнодорожники заменят два стрелочных перевода. На время работ движение поездов на перегоне Москва-Сортировочная — Солнечная будет организовано по соседним путям, что отразится на расписании поездов, в том числе МЦД-4. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд поездов проследуют по укороченному маршруту, несколько электричек временно выведут из графика.

На Белорусском направлении на перегоне Фили — Москва-Бутырская продолжается строительство путепровода к мелькомбинату. В основном работы проводятся преимущественно в ночное время, в интервале с часу ночи до 6 утра. В выходные дни — 18-19 и 25–26 мая технологические «окна» продлятся дольше обычного — до 8 утра. В связи с этим внесены корректировки в расписание некоторых пригородных поездов Белорусского направления, а также МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево. Так, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, ряд поездов временно выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.