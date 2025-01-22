Расписание некоторых пригородных поездов Большого кольца МЖД изменится 23 января

Расписание некоторых пригородных поездов на участке Александров — Куровская Большого кольца МЖД изменится 23 января в связи с работами по обновлению программного обеспечения микропроцессорной системы управления движением поездов на станции Киржач. Технологические «окна» назначены с 7:40 до 15:10, что отразится на расписании. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Так, несколько электричек, курсирующих между Александровом, Орехово-Зуево и Куровской выведены из расписания. Пригородный поезд № 6424/6423 Александров — Куровская отправится в рейс на 13 минут раньше, а № 6444 Александров — Орехово-Зуево — позже на 4 часа 31 минуту.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.