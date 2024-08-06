Расписание на МЦД-4, Киевском и Горьковском направлениях изменится в августе

10-11, 17-18, 24–25 августа для работ по капитальному ремонту пути на участке от станции Поклонной до Очаково и Солнечной будет скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

В эти дни будет закрываться 1 гл. путь из Москвы на участке Поклонная — Солнечная. От Поклонной до Солнечной поезда МЦД будут следовать по пути на Москву.

На Киевском направлении часть поездов МЦД выведена из расписания, часть проследует укороченным маршрутом со стороны Апрелевки до станций Солнечная, Переделкино, у части скорректированы остановки. Для проезда можно воспользоваться поездами дальнего пригорода, следующими по 3 и 4 пути с остановками на Киевском вокзале и станциях Минская, Аминьевская, Очаково, Переделкино, Апрелевка. В течение дня на некоторых станциях интервал движения увеличится до 1-1,5 часов. На центральном участке D4 часть поездов выведена из расписания, интервалы движения увеличатся до 50 минут.

На Горьковском направлении некоторые электропоезда проследуют укороченным маршрутом от/до станций Площадь трех вокзалов, Минская. Интервал движения в течение дня увеличится до 20 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте ЦППК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.