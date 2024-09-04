сегодня в 11:28

Расписание на МЦД-3 и Казанском направлении изменится 4–5 сентября

4–5 сентября для работ по смене стрелочного перевода № 2 на станции Перово будет скорректирован график движения поездов на Казанском направлении, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на АО «Центральная ППК».

С 22:10 4 сентября до 8:10 5 сентября на 10 часов будет закрыт участок 3 главного пути на станции Перово.

С 22:00 до 7:00 часть поездов МЦД отменена — интервалы движения через станцию Митьково частично увеличатся до 20 минут. Режим работы МЦД сокращен, со станции Митьково последние поезда пойдут в сторону Ипподрома в 00:32, в сторону Крюково — в 00:12.

На Казанском направлении

До 7 утра интервалы движения составят до 10-15 минут, в утренний пик, с 7 до 9 утра, — до 10 минут.

В течение дня частично выведены из расписания экспрессы, курсирующие между Москвой и Раменским.

Некоторые поезда дальнего пригорода из области проследуют от/до станций Раменское, Быково.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте ЦППК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.