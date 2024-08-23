Расписание на МЦД-3 и Казанском направлении изменится 24 августа

24 августа для работ по модернизации инфраструктуры на станции Ховрино будет скорректирован график движения поездов на Казанском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 1:10 до 13:10 на 12 часов будет закрыт 1 главный путь на Москву на участке Химки — Ховрино. Часть поездов МЦД будет выведена из расписания, по станции Митьково до 13:30 интервалы движения частично увеличатся до 20 минут, на Казанском направлении в течение дня — до 15 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.