Расписание на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях изменится в ноябре

По будням с 23:40 до 5:30 поочередно будут закрываться главные пути на участке от Савеловского вокзала до Бескудниково: 5/6, 6/7, 7/8, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22 ноября — 1 главный путь (в сторону Одинцово), 31 октября/1 ноября, ½, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 25/26, 26/27, 27/28, 28/29 ноября — 2 главный путь (в сторону Лобни). Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Поезда проследуют здесь по одному пути в реверсивном режиме. У некоторых будет скорректирован режим остановок. На Савеловском и Белорусском направлениях до 6:30 часов интервалы движения частично увеличены до 20 минут.

На Савеловском направлении после 19:00 интервал движения частично увеличен до 20 минут, после 23:00 и до окончания движения — до 1 часа. Часть поездов дальнего пригорода проследует от/до станций Лобня, Бескудниково.

На Белорусском направлении после 22:30 интервалы движения увеличены до 20-30 минут, после полуночи в сторону пригорода — до 1 часа. Часть поездов в вечернее время проследует от/до Белорусского вокзала.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.