Расписание на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях изменится в конце июня

20-21 и 27–28 июня для работ по реконструкции станции Тестовская будет скорректирован график движения пригородных поездов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

20–21 июня с 23:00 до 1:55 и с 9:55 до 11: 00 поезда от Славянского бульвара до Беговой включительно проследуют по 1 пути. С 1:55 до 9:55 от Славянского бульвара до Савеловского вокзала — по 1 пути.

27–28 июня с 23:00 до 1:55 и с 9:55 до 11:00 поезда будут следовать от Беговой до Славянского бульвара по 2 пути. С 1:55 до 9:55 — от Савеловского вокзала до Славянского бульвара — по 2 пути.

На Белорусском направлении после 19:00 интервалы движения увеличатся до 15 минут, после 22.00 и до 11:00 — частично до 1 часа. Некоторые поезда дальнего пригорода выведены из расписания. Ряд составов со стороны Одинцово проследует от/до Кунцевской.

На Савеловском направлении интервалы движения в период закрытия частично увеличатся до 30 минут. Некоторые поезда проследуют от/до Савеловского вокзала, Лобни.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.