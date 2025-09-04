Расписание изменится на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях в сентябре

В течение сентября в часть дней — с четверга по воскресенье — в ночные часы для работ по строительству станции Петровско-Разумовская будет скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

11-12, 12-13, 13-14, 25-26, 26-27, 27–28 сентября с 23:30 до 5:30 будет закрыт 1 главный путь на участке от Савеловского вокзала до Бескудниково. 4-5, 5-6, 6-7 и 18–19 сентября в это же время — 2 главный путь. Поезда проследуют здесь по одному пути в реверсивном режиме.

На Савеловском направлении после 20:00 интервалы движения будут частично увеличены до 15 минут, после 23:00 и до окончания движения — до 1 часа, часть поездов дальнего пригорода проследует от/до станции Лобня.

На Белорусском направлении после 22:00 интервалы движения будут увеличены до 30-40 минут.

На Савеловском и Белорусском направлениях до 7:00 утра интервалы движения будут частично увеличены до 15 минут.

Работы пройдут в ночное время, в часы наименьшего пассажиропотока.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.