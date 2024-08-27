Расписание электричек Киевского и Горьковского направлений МЖД изменится 30 августа

Расписание некоторых пригородных поездов Киевского и Горьковского направлений МЖД, в том числе МЦД-4, изменится 30 августа — 1 сентября в связи с продолжением капитального ремонта 1 главного пути на перегоне Москва-Сортировочная-Киевская — Солнечная. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Технологические «окна» назначены в выходные дни с 22:35 30 августа до 22:35 1 сентября, когда пассажиропоток минимален. Движение поездов на время ремонта будет организовано по соседним путям.

Внимание пассажиров обращают на то, что в расписание внесены существенные корректировки. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, часть поездов выведут из графика.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.