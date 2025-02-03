В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской ЖД на перегоне Савелово — Белый Город с 17 по 20 февраля 2025 года изменится расписание движения пригородных поездов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на АО «МТ ППК».

Часть поездов на участке Савелово — Сонково — Савелово будет отменена на всем маршруте, часть — проследует с отменой остановок

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте Компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.