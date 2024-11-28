В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры 29 ноября 2024 года изменится расписание движения пригородных поездов Ржев-Балтийский — Великие Луки. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Поезда на участке Ржев-Балтийский — Русаново — Ржев-Балтийский и Нелидово — Великие Луки — Нелидово проследует с отменой остановок.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.